Водоснабжение Лисичанского водоканала будет восстановлено за несколько часов, – Комарницкий

В Луганской области в течение нескольких часов будет восстановлено водоснабжение Лисичанского водоканала. Об этом сегодня, 22 октября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.

«Найдено взаимопонимание с "Луганским энергетическим объединением". Дана команда на подключение насосов водоканала в электроэнергии. Водоснабжение ЛКСП "Лисичанскводоканал" будет восстановлено в течение нескольких часов», – написал глава области.

Как сообщалось ранее, ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) обязали восстановить и обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов Лисичанского водоканала.

Напомним, около 100 тысяч жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска пятые сутки остаются без централизованного водоснабжения. Как сообщила пресс-секретарь ЛЭО Юлия Рыбалко, ЛЭО обесточило Лисичанский водоканал за долг в более 168 млн грн. 21 октября в Лисичанске профильная комиссия приняла решение о введении чрезвычайной ситуации государственного уровня.

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