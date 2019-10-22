МН17: В РФ сняли новое пропагандистское «кино», которое покажут в Гааге

В Нидерландах вечером, 23 октября, покажут очередной пропагандистский фильм россиян о трагедии МН17. Презентация нового «кино» под названием «Призыв к правосудию» состоится в Гааге. 28-минутное творение уже доступно для просмотра в интернете, сообщает «Укринформ».

В главных ролях: «Хмурый», то есть Сергей Дубинский, которого 19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы МН17 официально назвала одним из четырех причастных к катастрофе МН17; премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад, который не признает результатов официального расследования и не верит в причастность России к трагедии; малайзийский полковник Мохаммад Сакра, который рассказывает, как тайно ездил в «ДНР» за «черными ящиками», чтобы их не получили Украина и США.

Авторы ленты – российская журналистка Яна Ерлашова и нидерландский блогер Макс ван дер Верф – позиционируют себя как независимые журналисты-расследователи. Деньги на свое 28-минутное «кино» они собирали через Kickstarter (сайт для финансирования творческих проектов по схеме краудфандинг), но на момент начала сбора средств Яна Ерлашова еще работала на телеканале RT (Russia Today). Там она, к слову, сделала два документальных фильма о том, что самолет разбился из-за атаки украинского истребителя Су-25. Она пыталась доказать невозможное – как Су-25, фактически летучий танк, чудом сумел сбить МН17. Главная задача обоих фильмов любым способом, даже фантастическим, поставить под сомнение результаты официального расследования Международной совместной следственной группы (JIT).

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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