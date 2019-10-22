В Европейском Энергосообществе призывают отозвать из Рады законопроект Геруса

Законопроект № 2236-2, инициированный главой комитета Верховной Рады по энергетике Андреем Герусом, может нарушить правила Энергетического сообщества и его целесообразно отозвать. Законопроект вносит изменения в закон о рынке электроэнергии относительно экспорта/импорта э/э, ужесточении ценовых ограничений и дискриминации крупных ВИЭ. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Энергосообщества.

«Секретариат Энергетического сообщества призывает организаторов отозвать проект поправок, чтобы совместно с Секретариатом и другими международными партнерами принять участие в анализе предполагаемых негативных последствий недавней либерализации и, в случае необходимости, найти подходящие и отвечающие стандартам решения», – говорится в сообщении.

Энергосообщество указывает, что данный законопроект противоречит нормам европейского права, поэтому его принятие осложнит европейскую интеграцию Украины.

«Секретариат обеспокоен тем, что предлагаемые инструменты являются чрезвычайно несоразмерными и нарушают основные принципы европейского права», – отмечается в сообщении на сайте Энергосообщества.

В документе указывается, что предлагаемое законопроектом № 2236-2 ограничение экспорта и импорта противоречит основному принципу интегрированного рынка электроэнергии, и не может быть оправдано предполагаемой авторами законопроекта несовершенной структурой украинского рынка электроэнергии, а также нарушает статью 41 Договора об Энергетическом сообществе.

В отношении предложенной в законопроекте дискриминации в диспетчеризации «зеленой» э/э с мощностью до 150 МВт в Энергосообществе подчеркнули, что она не может быть оправдана только по причинам надежности и безопасности энергосистемы и противоречит целям декарбонизации.

Как сообщалось, энергетический комитет Рады 16 октября одобрил ряд законопроектов, предусматривающих изменения в закон «О рынке электроэнергии»: № 2233 («Слуга народа»), № 2233-1 («Оппоблок»), № 2233-2, № 2236 (оба – «Европейская солидарность»), № 2236-1 («Батькивщина»), № 2236-2 («Слуга народа»). Последний является наиболее масштабным из всех рассмотренных и одобренных на заседании.

Законопроект № 2236-2, среди прочего, предусматривает возможность предоставления Кабинету министров полномочий по установлению временного запрета или ограничений на экспорт/импорт электроэнергии, регулятору – полномочия по установлению предельных цен продажи э/э на рынках «на сутки вперед» (РСВ), внутрисуточном рынке (ВСР), а также предельных цен продажи вспомогательных услуг и услуг по балансированию.

Проект № 2236-2 предусматривает внедрение нормы обязательной продажи импортированной из РФ электроэнергии исключительно на РСВ и балансирующем рынке. Предложенные законопроектом преференции для импорта электроэнергии из Беларуси фактически означают ее импорт из РФ – согласно данным Нацкомитета статистики Белоруссии, страна не имеет профицита электроэнергии, при этом Беларусь имеет объединенную с Россией энергосистему.

«Россия и Беларусь имеют единую энергосистему, импорт электроэнергии из Беларуси – это импорт из России», – писал народный депутат Украины, первый заместитель Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко на своей страничке в Facebook, комментируя законопроект № 2236-2.

Инициаторы документа также предлагают при диспетчеризации отдавать приоритет операторам-производителям альтернативной энергии установленной мощностью до 150 МВт. Компенсация стоимости не отпущенной э/э по «зеленому тарифу» в связи с диспетчерскими ограничениями также предоставляется станциям, мощность которых не превышает 150 МВт.

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