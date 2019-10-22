Доступное жилье: МинВОТ предлагает увеличить финансирование

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц предлагает увеличить финансирование программы «Доступное жилье» для участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц. Об этом шла речь в Офисе президента Украины (ОПУ) во время заседания рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), сообщает сегодня, 22 октября, пресс-служба ОПУ.

«Эта программа предусматривает 50-процентную государственную помощь на стоимость жилья. Таким образом, государственный бюджет помогает человеку приобрести жилье», – пояснил первый заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Антон Колумбет.

Кроме того, продолжается работа над законопроектом о льготной ипотеке для участников боевых действий.

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