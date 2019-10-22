На Луганщине зафиксирован случай дифтерии: Министр призывает вакцинироваться

В этом году в Украине зафиксировано два случая заболевания дифтерией в Луганской и Хмельницкой областях. Еще два, в Тернопольской и Закарпатской, пока лабораторно подтверждаются. Об этом сегодня, 22 октября, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.

«Дифтерия – это вакциноуправляемая инфекция, поэтому призываю всех, кто не сделал плановую прививку, согласно календарю прививок, обратиться к своему семейному врачу и вакцинироваться», – написала она.

Министр заверила, что качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых.

В случае, если у вас возникло подозрение на дифтерию, глава Минздрава советует немедленно обратиться к врачу. «На сегодня в Украине достаточно противодифтерийных сывороток, которые необходимо максимально быстро ввести при подтверждении данного заболевания», отметила она.

Скалецкая напомнила, что взрослым необходимо ревакцинироваться от дифтерии и столбняка каждые 10 лет, начиная с 26 лет. Если по определенным причинам взрослый или ребенок от 7 лет раньше не вакцинировались, тогда для полной защиты им необходимо получить минимум 3 дозы вакцины АДС-М с четким интервалом:

сначала первая доза

через месяц – вторая,

через 6 месяцев после второй – третья.

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Напомним, ранее Зоряна Скалецкая рассказала, что основная проблема вакцинации в Украине – дефицит доверия.

Как сообщалось ранее, в Украине традиционно в октябре начинается эпидемический сезон гриппа и ОРВИ. В этом году будут наиболее активны 4 штамма гриппа. Все они носят называния городов, где были зарегистрированы впервые – Канзас (США), Бризбен (Австралия), Колорадо (США), Пхукет (Таиланд). Среди них два новых.

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