Экспертизы по «Роттердам+» опровергают наличие убытков от формулы, – адвокат

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) есть экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, согласно которой действие формулы «Роттердам+» не нанесло убытков государству. Об этом во время судебного заседания по делу заявил прокурор Виталий Пономаренко, передает «РБК – Украина».

Видео, предоставленное судом, выложила на Facebook адвокат защиты Ирина Одинец.

Ранее информация об этих экспертизах появилась в СМИ, в связи с чем адвокат обратилась к судье с ходатайством истребовать эти экспертизы, однако получила отказ.

При этом, как пишет адвокат, защита услышала официальное подтверждение о том, что такие материалы действительно существуют.

«Ниже – официальное видео судебного заседания, предоставленное мне судом, где прокурор на камеры говорит, что в распоряжении САП есть экспертизы, которые не подтверждают убытков от введения формулы "Роттердам+". Интересно, что эти экспертизы почему-то есть у журналистов, но их нет у суда. На мой вопрос, прокурор подтвердил, что такие экспертизы действительно есть, но в САП могут выбирать, что предоставлять судье, а что нет (!!!!!) и не считают нужным предоставлять именно эти экспертизы. Судья по этому вопросу переживать не стала и заявила, что истребовать документы не может», – написала Одинец.

Адвокат напомнила, что согласно КПК сторона обвинения не имеет права выбирать, какие материалы прикладывать в производство, а какие нет.

«Хочется напомнить и прокурору и судье статью 9 УПК, которая прямо обязывает полно и беспристрастно исследовать обстоятельства производства и выявить как те обстоятельства, которые изобличают, так и те, которые оправдывают подозреваемого или обвиняемого. Сейчас понятно, что на руках у НАБУ и САП есть документы, не подтверждающие факт преступления, а прокурор прямым текстом говорит, что не считает нужным эти документы использовать», – заявила адвокат.

Она подчеркнула, что пренебрегли прокуроры выводом экспертной организации – Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

«Как красиво сманипулировал прокурор: заявил, что в экспертизе речь идет не об отсутствии убытков, а о том, что экспертам недостаточно материалов, чтобы рассчитать убытки. Однако по более двух лет следствия никто не видел реальных материалов, которые эти убытки подтверждают. Поэтому риторический вопрос о том "был ли мальчик?" – открытый», – написала Одинец.

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