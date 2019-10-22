Изменения на рынке электроэнергии призваны снизить тарифы для предприятий Коломойского, – The Financial Times

В результате запланированной реформы рынка электроэнергии бизнесмен Игорь Коломойский, владеющий ферросплавными заводами, может получить возможность платить за электроэнергию меньше. По данным западных экспертов, законодательные инициативы в украинской электроэнергетике направлены на снижение стоимости электроэнергии для ферросплавных заводов Коломойского, передает «Главком» со ссылкой на британское издание The Financial Times.

По словам одного западного чиновника, в результате запланированной реформы рынка электроэнергии Коломойский, владеющий ферросплавными заводами может получить возможность платить за электроэнергию меньше, чем цены, которые ему сегодня выставляют олигархи-конкуренты. «Коломойский хочет сидеть над всеми и за кулисами дергать за ниточки. То, что они делают, очень разумно», – приводит слова чиновника издание.

Издание подчеркивает чрезвычайно высокий темп законодательных инициатив новой власти Украины.

«За последние несколько недель Верховная Рада Украины приняла десятки законопроектов, направленных на модернизацию экономики и модернизацию государства, иногда практически без обсуждения и рассмотрения. Вводятся новые правила концессии морских портов и инфраструктуры, добычи ресурсов, защиты прав потребителей, регулирования ценных бумаг, разукрупнение государственной газовой компании и переход на цифровые технологии в таможенном оформлении и других услуг», – перечисляется в материале.

По мнению автора статьи, в Украине существует большая опасность лоббирования корыстных интересов отдельных олигархов. «Стремление правительства реформировать экономику и судебную систему также позволяет тем, кто преследует корыстные интересы, в том числе, олигархам, влиять всеми возможными способами, включая использование лояльных к ним депутатов для разработки или изменения законов», – отметил он.

Напомним, 18 сентября Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в котором председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус с нарушением регламента пролоббировал поправку, чтобы позволить закупать украинским потребителям электроэнергию из Российской Федерации и Беларуси по двусторонним договорам.

1 октября была совершена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Коломойским.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!