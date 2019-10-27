После разведения войск: Как живут в серой зоне Станицы Луганской (Фото)

После разведения войск в прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.), в так называемой «буферной зоне» оказались 74 дома, в которых проживают около сотни местных жителей. За ними находятся новые позиции украинских военных, а впереди – «ЛНР».

В конце июня украинские военные отошли на километр вглубь Станицы Луганской. Обустроили новые окопы и блиндажи. По их словам, свои старые фортификационные сооружения разобрали, а вот противник не спешит. «В предыдущий раз мы отошли на километр назад. Сепаратисты как стояли на местах, так и стоят. Там пытались создать видимость, вроде они что-то разбирают, какие-то свои позиции, вроде что-то делают. Но это было чисто на камеру, когда приезжали журналисты. А так, как стояли, так и стоят», – рассказал военнослужащий ВСУ Юрий.

По словам военнослужащего ВСУ Михаила, который служит уже два года, за рекой Северский Донец члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) возле старых укреплений уже строят новые, поэтому украинские бойцы усиливают наблюдение. «Когда сейчас больше тумана мы повышаем бдительность. У нас есть тепловизоры и приборы ночного видения. Мы наблюдаем за ними всю ночь. Обращаем внимание на все неизвестные шумы, на разные звуки», – сказал он.

Коренная жительница Станицы Луганской, оказавшаяся сейчас в буферной зоне, Татьяна Герасимова даже в период активных боевых действий не покидала родной дом. Женщина признается, что уже давно не чувствует себя в безопасности. «По личному опыту могу сказать, что, когда ведутся военные действия, помощи нам ждать неоткуда. Это целиком и полностью ложится на наши плечи. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. На нашей территории это как раз то, что работает», – говорит она.

Одна из улиц Станицы Луганской ведет к центру поселка. По этому маршруту зачастую идут к ближайшему банкомату за пенсией жители временно неподконтрольного украинской власти Луганска. О том, что улица – это уже часть буферной зоны – знают. «Мы ходим тут года два и не страшно. Все спокойно», – сказал пенсионерка.

По Минским соглашениям в населенном пункте не может быть украинских военных. За правопорядком здесь следят полицейские. «Обеспечением общественной безопасности и правопорядка на этой территории занимается Станично-Луганское отделение полиции совместно с сотрудниками батальона "Луганск-1". Если что-то случится, то полицейские обеспечат общественный порядок на этой территории», – сообщил начальник Станично-Луганского отделения полиции Александр Клименко.

О буднях в серой зоне жители Станицы Луганской рассказывают неохотно. Большинство боятся камер и не идут на контакт. Переживают, что завтра эта территория может стать неподконтрольной украинской власти.

Несмотря на опасения местных жителей, украинские военные убеждают, что будут отстаивать свою территорию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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