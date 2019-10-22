НСЖУ возмущен судилищем над журналистом Асеевым, удерживаемым в «ДНР»

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) «возмущен судилищем» над автором «Радио Свобода Станиславом Асеевым в неподконтрольном украинской власти Донецке, сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко, пишет «Радио свобода».

«15 лет тюрьмы – за журналистскую деятельность! Национальный союз журналистов Украины возмущен судилищем над нашим коллегой Станиславом Асеевым в Донецке. 15 лет колонии строгого режима и запрет заниматься деятельностью – это неприкрытые жестокие репрессии за стремление журналиста говорить правду из оккупированного Донбасса», – написал Томиленко.

Он отметил, что позиция НСЖУ неизменна и поддерживается нашими международными партнерами. «Призываем украинскую власть приложить максимальные усилия, чтобы освободить журналиста из плена!», – добавил Томиленко.

Напомним, что украинский журналист Станислав Асеев приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет.

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