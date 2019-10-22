Нидерланды направили запрос об аресте Цемаха в Российскую Федерацию, – посол

Дискуссия между Украиной и Нидерландами по поводу фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха, которого в рамках обмена удерживаемыми лицами Украина выдала России, исчерпана. Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов в интервью «Укринформу».

«Мы достаточно активно сотрудничали с Нидерландами на всех уровнях до передачи этого лица в рамках обмена. И сегодня мы считаем, что эта дискуссия в принципе исчерпана между Украиной и Нидерландами», – сказал Ченцов.

Он также отметил, что Нидерланды направили запрос об аресте Цемаха в Российскую Федерацию, и, поскольку он является гражданином Украины, у РФ нет никаких ограничений на его выдачу. «Насколько мне известно, реакции россиян на указанный запрос пока не было», – уточнил посол.

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