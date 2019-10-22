Депутаты на КПВВ: Сивохо рассказал, как прошел первый день выездного заседания ВР (Фото)

Новоназначенный советник секретаря Совета национальной безопасности обороны (СНБО) Сергей Сивохо рассказал о первом дне выездного Комитета ВР Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса в прифронтовую зону на КПВВ «Новотроицкое».

«Много встреч и важных вопросов на сегодня! Весь день в дороге. Общение – слово дня! С военными, с депутатами, с местными властями. А главное – с людьми, которые едут туда и оттуда. Все ждут возвращение нормальной жизни и развитие региона», – сообщил советник главы СНБО.

Он также сообщил, что сегодня планировался осмотр разрушенных и реконструированных зданий в Красногоровке, Марьинского района.

Напомним, что сегодня, 22 октября, делегация народных депутатов в рамках выездного заседания на Донбассе Комитета Верховной Рады Украины по правам человека посетила контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.).

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