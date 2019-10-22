Проблемы жителей Широкино шире, чем других переселенцев, – глава Комитета ВРУ по правам человека (Фото)

Проблемы у жителей села на берегу Азовского моря Широкино (Донецкая обл.) несколько шире, чем у других внутренне перемещенных лиц. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook.
Так, в рамках выездного заседания на Донбассе члены Комитета 21 октября посетили Широкино и пообщались с переселенцами прифронтового поселка. «С того момента, как Широкино покинул последний житель, прошло уже 4,5 года, но до сих пор проблемы этих людей не решены», – написал Лубинец.
По его словам, большинство широкинцев при проведении эвакуации не могли забрать необходимые вещи и полностью потеряли свое движимое и недвижимое имущество.
Некоторые из жителей погибли или получили ранения в ходе обстрелов.
Кроме того, сейчас часть широкинцев имеет проблемы с выплатами пенсий. «Основанием для принятия решения о прекращении пенсионных выплат выступает якобы факт возвращения человека в покинутое место проживания. Но в отличие от других ВПЛ, чьи населенные пункты находятся на временно оккупированных территориях, и которые действительно часто пересекают линию соприкосновения, широкинцы, как правило, не посещают оккупированную территорию, поскольку им некуда ехать», – рассказал глава Комитета.
Он добавил, что одним из самых болезненных вопросов для широкинцев остается невыплата компенсации за разрушенное обстрелами жилье и утраченное имущество.
«Но в действительности широкинцы мечтают только об одном – вернуться на родной порог», – резюмировал Дмитрий Лубинец.
Как сообщалось ранее, 21 октября стартовало выездное заседание в Луганской и Донецкой областях парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Оно продлится 5 дней. Сегодня делегация побывала на КПВВ «Новотроицкое» и в прифронтовой Красногоровке.
Напомним, в Донецкой области Широкино, что в 15 км к востоку от Мариуполя, теперь – село-призрак, оставшееся на линии фронта без единого местного жителя. Боями и обстрелами здесь уничтожено почти все – дома, санатории, объекты инфраструктуры. Побережье сплошь заминировано на случай атаки с моря.
Также сообщалось, что в Мариуполе из переселенцев, переживших тяжелый стресс во время боевых действий в Широкино, умерли 70 человек в возрасте от 45 до 70 лет. Основная причина смерти – сердечнососудистые заболевания, в том числе инсульты и инфаркты. Сегодня широкинцы думают, что их судьба никого не волнует.
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