Покровск: Стало известно, сколько детей-сирот получат компенсацию на покупку жилья

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) 23 ребенка-сироты и лишенных родительской опеки, получат компенсацию на приобретение жилья. Об этом сегодня, 22 октября, сообщила начальник финансового отдела Юлия Порецкая.

По ее данным, город получил 9 млн грн государственной субвенции на выдачу компенсаций детям-сиротам для приобретения квартир.

Как сообщила начальник управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Ирина Бонзюх, в течение года получатели смогут выбрать жилье в Покровске или в другом городе и приобрести его за счет этой субвенции. «Специальная комиссия будет обследовать жилье, которое подыскал ребенок-сирота, следить, чтобы деньги были использованы именно на приобретение квартиры, и подтверждать статус ребенка-сироты», – уточнила она.

Напомним, в этом году Министерство социальной политики планирует обеспечить жильем более 1 700 детей-сирот и, детей, лишенных родительской опеки.

Источник: Сайт Покровска и Мирнограда

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