Реформа образования: Стало известно, сколько создали опорных школ на Луганщине

В Луганской области в настоящее время уже создано 17 опорных учебных заведений. Реализация образовательных реформ продолжается. Об этом сообщил на брифинге для СМИ директор департамента образования и науки облгосадминистрации Юрий Стецюк, передает пресс-служба ЛугОГА.

По его словам, одной из предпосылок реформирования является то, что в 39 учреждениях общего среднего образования Луганщины насчитывается менее чем по 40 учеников. Больше всего таких заведений в Белокуракинской ОТГ и Старобельском районе (6), Троицкой ОТГ (5), Кременском, Сватовском и Новопсковском районах (4).

Средняя наполняемость классов в 2019 году составляет 15 учеников. Самые низкие показатели – в Лозно-Александровской ОТГ (8,5), Белокуракинском и Троицком районах (9).

«Это обусловливает значительные расходы из государственного бюджета в расчете на одного ученика в тех или иных административно-территориальных единицах области», – сообщил Стецюк.

Он отметил, что при создании сети опорных заведений учитывается состояние сельских дорог, наличие школьных автобусов, квалифицированных педагогов, современного школьного оборудования. Продолжается информационно-разъяснительная кампания. Вопросы обрабатываются с руководством районов, городов и ОТГ.

В следующем учебном году рассматривается создание опорных заведений на базе Сватовской ООШ № 8, Станично-Луганской ООШ № 1, Широковской ООШ, Лиманской ООШ, Беловодской гимназии, Белокуракинской ООШ № 1 и Нижнедуванского заведения ОСО.

Как сообщалось ранее, в Луганской области в этом году до 55 тыс. увеличилось количество учащихся учреждений общего среднего образования.

Напомним, по словам министра образования и науки Украины Анны Новосад, в Украине численность опорных школ с хорошими учителями и современным образовательным пространством должна вырасти вдвое. Такие учебные заведения должны быть в каждой объединенной территориальной громаде (ОТГ).

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: