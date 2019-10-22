В зоне ООС ранены трое военнослужащих

В течение текущих суток незаконные вооруженные формирование на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР)», – говорится в сообщении.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска осуществили 7 обстрелов наших позиций», – уточнили в пресс-центре ООС.

В частности, неподалеку от Золотого по направлению из Первомайска НВФ вели обстрел из стрелкового оружия

За текущие сутки, в результате обстрелов, были ранены двое военнослужащих Объединенных сил, еще один – получил боевую травму.

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