МИД Украины выразило протест России из-за приговора журналисту Асееву в «ДНР»

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым «судебным решением ДНР» в неподконтрольном украинской власти Донецке о лишении свободы гражданина Украины, журналиста Станислава Асеева на 15 лет за якобы шпионаж и призывы к экстремистской деятельности. Об этом говорится сегодня, 22 октября, в сообщении пресс-службы МИД.

«Незаконное содержание и псевдо-приговор Станиславу Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию. Недаром УВКПЧ ООН в своем докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа 2019 года отдельно отметило отсутствие возможностей для публичного выражения критических взглядов на оккупированной части Донбасса. Подчеркиваем, что незаконное лишение свободы является в Украине уголовным преступлением. Все причастные к удержанию С. Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины», – говорится в сообщении.

«Мы требуем от Российской Федерации немедленного освобождения С. Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины С. Асеева и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которые содержатся в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины», – призывает МИД Украины.

Напомним, что украинский журналист Станислав Асеев приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет.

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