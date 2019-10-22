Школьный обед за безналичный расчет: В Северодонецке рассказали о преимуществах (Видео)

В некоторых школах Северодонецка (Луганская обл.) вводят безналичный расчет за обед в столовых. Здесь за компот с булочкой можно рассчитаться банковской карточкой.

Так, семиклассница Анастасия Кобухова пользуется пластиковой карточкой уже два года. Недавно узнала, что теперь ею можно рассчитаться и в школьной столовой за любимый рогалик. «Я теперь постоянно пользуюсь карточкой здесь. Деньги иногда можно забыть и не всегда удобно их доставать, есть большие купюры, а карточкой можно расплатиться за любую цену, не надо будет давать тебе сдачу», – говорит она.

В Северодонецке прием карточек в школьном буфете – это эксперимент. Школа № 14 первой приняла в нем участие. На днях подключилась и еще одна. Однако, по словам работников пищеблока, иногда они сталкиваются с трудностями. «Да немножко это влияет, потому что это идет как бы связь с банком. Детки остальные стоят ждут, пока кому-то пройдет операция по карточке», – объясняет повар школы № 14 Наталья Петренко.

Сейчас в этом учебном заведении безналичным способом пользуется около 10% учеников. В первом классе признаются, что пока не получили ни одной такой оплаты. Впрочем, педагоги уверены, что дети быстро усвоят новую систему расчета. «Конечно, они сейчас такие дети современные, что могут пользоваться всем», – считает школьная воспитательница школы № 14 Валентина.

По словам директора Северодонецкого комбината детского питания Юрия Горягина, преимуществ у нововведения немало. Потому что родители через специальное приложение могут видеть что, где, когда и за сколько купил их ребенок. «Ребенок уже не пойдет и не купит ни какие-то запрещенные вещи, ни сигареты. Для детей абсолютно бесплатно получение карточки. То есть удобство пользования, деньги невозможно украсть, деньги невозможно потерять, нету ссор и конфликтов», – объяснил он.

Прежде всего, терминал в столовой рассчитан на специальные школьные карточки. Поэтому продавцы почти не могут ошибиться со сдачей, а дети – снять деньги в банкомате и стать жертвой мошенников.

Источник: ТК «Донбасс»

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