В расследовании дела МН17 могут появиться новые подозреваемые, – посол Украины

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов не исключает, что в расследовании причин авиакатастрофы на Донбассе Boeing рейса МН17 могут появиться новые подозреваемые. Об этом он рассказал в интервью «Укринформ».

Так, Всеволод Ченцов призывает набраться терпения и дождаться судебных слушаний. «Это вопрос к правоохранительным органам. И я не уверен, что этот интерес может быть удовлетворен до начала судебного процесса. До принятия судом окончательного решения никто не может быть признан виновным. Конечно, уже объявлено несколько человек, в отношении которых предъявлены обвинения, возможно еще будут дополнительные лица, но я бы набрался терпения и дождался результатов судебных слушаний», – сказал посол.

По его словам, инициатива относительно того, чтобы во время процесса использовался нидерландский и английский принадлежит Нидерландам.

«Я знаю, что некоторые изменения были внесены в нидерландское законодательство. Они касались, например, такого вопроса как допрос свидетеля путем видеоконференции. Как известно, граждане Украины не могут быть выданы Нидерландам в соответствии с Конституцией Украины. В случае, если есть необходимость допроса такого лица, в том числе в рамках судебного процесса, то такая возможность будет обеспечена. Что касается вопроса языка процесса, это была инициатива нидерландской стороны, чтобы английский язык также использовался, так как за процессом будут наблюдать родственники погибших не только из Нидерландов, но и из других стран, ожидается значительный интерес СМИ», – сказал Ченцов.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: