В Мариуполе патрульные выявили нетрезвого водителя с пистолетом (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) патрульные остановили нетрезвого водителя, который имел при себе предмет, похожий на пистолет. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба патрульной полиции в Донецкой области.

Происшествие произошло ночью, когда за нарушение Правил дорожного движения экипаж патрульной полиции остановил автомобиль BMW. Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у последнего признаки алкогольного опьянения. К тому же, в отделении водительской двери патрульные заметили предмет, похожий на оружие. Как сообщил сам водитель, это его собственный газовый пистолет, который переделали в травматический.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место вызвали следователей Центрального отделения полиции, а на виновника составили протокол за езду в нетрезвом виде, ведь уровень алкоголя в его крови превышал допустимый почти в 15 раз.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!