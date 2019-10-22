МИД Германии призвал к разведению сил на Донбассе

Глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас призвал стороны военного конфликта на Донбассе к перемирию и разведению сил, что откроет путь к имплементации «формулы Штайнмайера». Об этом говорится в сообщении МИД Германии по результатам встречи министра с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом, сообщает «РБК.Украина».

Отмечается, что ситуация на Донбассе была в фокусе беседы двух министров. «Урегулирование конфликта остается главным приоритетом для Германии, поскольку потенциальный мир окажет положительное влияние на весь регион. Германия и Франция недавно выступили за проведение встречи на высшем уровне в "Нормандском формате". Маас убежден, что такой саммит мог бы принести ощутимый прогресс населению», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что разведение сил на Донбассе приведет к реализации «формулы Штайнмайера» на практике. «Поэтому сегодня он снова обратился к обеим сторонам с призывом соблюдать согласованное прекращение огня и осуществить разведение сил. Потому что только тогда "формула Штайнмайера" может быть реализована на практике, а минский процесс будет восстановлен», – говорится в сообщении.

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