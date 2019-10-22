«Шахтер» и загребское «Динамо» сыграли вничью в Лиге чемпионов

В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» в Харькове встречался с загребским «Динамо». По итогам примерно равного футбола зафиксирована ничья - 2:2.

Судьба путевки в плей-офф решится в Загребе.

2019-20, Лига Чемпионов. Групповой турнир. Группа C.

«Шахтер» – «Динамо З» 2:2 (1:1)

Голы: Коноплянка, 16 (1 : 0); Ольмо, 25 (1 : 1); Оршич, 60 (пенальти) (1 : 2); Додо К., 75 (2 : 2)

«Шахтер»: Пятов; Болбат (Додо К., 66); Кривцов; Исмаили; Матвиенко Н.; Степаненко; Алан Патрик; Марлос (Коваленко Вик., 84); Тайсон; Коноплянка (Соломон, 66); Жуниор Мораес

«Динамо З»: Ливакович; Теофил-Катерин; Дилавер; Леовац; Перич; Адеми Ар. (Гояк, 68); Стоянович П.; Ольмо; Моро; Оршич (Иванушец, 90); Гавранович (Петкович Б., 62)

Предупреждения: Алан Патрик, 40; Пятов, 58; Болбат, 59 - Стоянович П., 7; Перич, 23; Дилавер, 63; Адеми Ар., 64.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!