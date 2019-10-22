Опасная дорога в школу: В Дмитровке дети рискуют оказаться под колесами авто (Видео)

В Дмитровке (Славянский р-н, Донецкая обл.) дорога к школе, по которой ездят грузовики, не имеет тротуара. Поэтому ученики ежедневно рискуют оказаться под колесами. Администрация учебного заведения решила привлечь внимание к проблеме.

Одиннадцатиклассница Юлия каждое утро преодолевает с полкилометра, чтобы добраться до школы. По ее словам, возле учебного заведения нет ни пешеходной дорожки, ни забора, который бы защищал от машин. «Мне неудобно идти по этой дороге вместе с моим братиком и маленькой сестренкой. Относительно даже этих ветвей, и грязь, которая здесь скапливается во время дождя. Мы не помещаемся вместе и машины, которые летают рядом, даже могут и не заметить», – говорит она.

Родители возмущаются, что в туман или гололед путь становится еще опаснее. Мать пятиклассника Оксана вместе с детьми живет за два километра от школы. Из-за аварийного состояния дороги автобус для учеников по этому маршруту не пускают. А вот грузовики ездят здесь довольно часто. «Ездят фуры, куча фур, комбайны, трактора. Т. е. машины, транспорт здесь постоянный. И детям даже в сторону отойди некуда, когда идет крупная машина какая-то. Около 11 человек деток, которые каждое утро в школу и из школы ходят по нашей дамбе пешком. На которой нет ни тротуаров у нас, ни освещения нет, никаких нет знаков, что дети ходят, ничего нет», – рассказала Оксана.

В учебном заведении говорят, что о проблеме знают. С другого края села ходит школьный автобус, но аварийная дорога и ему помеха. Поэтому педагоги стараются не допустить трагедии: на уроках изучают правила дорожного движения. И все же руководство школы переживает о тех, кто ходит на учебу самостоятельно. «Опасность есть, потому что школа находится у дороги, скажем так, и путь у нас областного значения. И мы делаем все возможное, чтобы обезопасить наших детей именно, чтобы они не попадали в различные неприятные такие ситуации», – сказала заместитель директора Дмитровского школы Надежда Акользина.

В этом году дети и администрация школы даже участвовали во всеукраинских соревнованиях по безопасности дорожного движения. Одной из задач было найти и решить проблему по правилам дорожного движения. Именно так об опасном участке дороги узнали и в сельском совете. «В рамках проекта социального действия дети обращались в сельский совет с ходатайством по поводу обустройства участка этой дороги тротуарами. На их ходатайство мы написали свое письмо в Донецкий автодор по поводу решения этого вопроса», – сообщила Дмитровский сельский голова Наталья Мичковская.

Также Мичковская пообещала, что, если дорогу отремонтируют, рассмотрит возможность создания отдельного маршрута для школьных автобусов.

Источник: ТК «Донбасс»

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