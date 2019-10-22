Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) создала департамент по преступлениям на Донбассе и в Крыму. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба ГПУ.

«21 октября 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В департамент будут входить два управления (по два отдела в каждом управлении)», – говорится в сообщении

В ГПУ отметили, что деятельность департамента будет сосредоточена на осуществлении надзора за расследованием преступлений, совершенных на территории аннексированного Крыма и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольных украинской власти.

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