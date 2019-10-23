На Донетчине облили соляркой и подожгли кофейню ветерана АТО (Видео)

В прифронтовой Волновахе (Донецкая обл.) уничтожили кофейню ветерана АТО. Ночью 14 октября, в День защитника Украины, неизвестные облили его киоск соляркой и подожгли.

В ту ночь, около 3:00, Евгения телефонным звонком разбудили знакомые таксисты. Они сообщили, что кофейня горит. Когда мужчина прибежал на место, там уже работали пожарные. Первая версия – поджог.

Когда пожарные погасили пламя, спасать в помещении было практически нечего: оборудование обгорело, мебель сгорела. И сам киоск выгорел.

Евгений – не единственный военный в семье. Его жена работает в военкомате, сейчас – в декрете, родила третью дочь. Теща – известный волонтер, тесть служит в батальоне «Айдар».

Сам Евгений провел на фронте 3 года. А после демобилизации решил воплотить в жизнь свою мечту – открыть собственную мобильную кофейню на колесах. Участник АТО встал на учет в центр занятости, написал и защитил бизнес-план. К выделенному гранту добавил свои средства, на которые открыл кофейню. Обустроил ее собственными руками, сам все готовил и продавал, благоустроил территорию вокруг. Работал мужчина 1,5 года, поддерживал дружеские отношения со всеми.

В полиции факт поджога расследуют. Там сообщают, что возгорание произошло с внешней стороны киоска, также были выявлены следы топлива. Факт квалифицирован как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Евгений же просмотрел записи с камеры наблюдения. По его словам, на записи видно, что только одна женщина примерно 1,5 часа ходила возле ларька. Кто мог подпалить его кофейню, участник АТО не знает: с местными открытых конфликтов он не имел. Однако «доброжелателей» хватает: в частности, в социальных сетях, когда было выложено объявление о кофейне, комментарии были различные.

Теперь Евгений ремонтирует свою передвижную кофейню. Говорит, что не только друзья, но и незнакомые люди помогают кто чем может.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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