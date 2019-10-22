Украина против РФ: Суд ООН вскоре объявит о своих полномочиях в деле

Международный суд ООН огласит решение о том, есть ли у него юрисдикция по иску Украины против России о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации.Об этом со ссылкой на пресс-релиз cуда сообщает из Гааги «Укринформ».

Объявление решения суда по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации состоится в открытом судебном заседании 8 ноября 2019 в 15:00.

Если аргументы Украины признают убедительными, то Международный суд ООН сможет перейти к рассмотрению дела по существу.

Ранее сообщалось, что в Международном уголовном суде ООН в Гааге (Нидерланды) 3 июня началось слушание по иску Украины против России. Первыми выступили представители делегации РФ, поскольку Россия поставила под сомнение юрисдикцию суда. Также напомним, что Россия затягивает судебное разбирательство и принятие решения в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины о финансировании терроризма и притеснении крымско-татарского народа.

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