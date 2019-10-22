За и против: Эксперты рассказали о введении двойного гражданства в Украине

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина должна узаконить двойное гражданство, но не для тех граждан, которые вместе с украинским имеют паспорт Российской Федерации. Эксперт в области права и политических технологий Михаил Дяденко положительно оценил инициативу введения двойного гражданства, передает «Слово і Діло».

По его словам, несмотря на то, что несколько лет назад большинство политиков говорили о неприемлемости двойного гражданства, сегодня не исключено, что в Верховной Раде могут внести законопроект об изменениях в Конституцию страны.

Он считает, что соответствующие изменения смогут упростить жизнь многим миллионам украинцев, которые живут в двух странах или украинцам, проживающим в Европе, но желающим при этом сохранить украинское гражданство и поддерживать связь с Родиной.

Эксперт добавил, что с экономической точки зрения двойное гражданство упростило и усилило бы приток инвестиций в Украину.

Также политолог уточнил, что введение двойного гражданства имеет определенные риски. Кроме российского фактора, есть вопрос румынского, венгерского гражданства. «Риски можно минимизировать, если будут фильтры, а параллельно примут новую редакцию закона о национальных меньшинствах, который предусмотрит их поддержку. Главное, чтобы был диалог государства с нацменьшинствами, которые хотят этого диалога», – считает Дяденко.

Он отметил, что Украина может перенять европейский опыт, возможно даже Румынии, где отдельные нацменьшинства имеют представительство в парламенте.

В свою очередь, политолог Андрей Дуда критически оценивает инициативу, считая, что в современных условиях двойное гражданство не совсем уместно.

По его мнению, когда речь идет о людях, которые составляют украинскую диаспору, то также следует учитывать, какая диаспора, какое поколение.

«Да, действительно, есть канадская, британская диаспора, где люди сохранили язык, помогают Украине и сочувствуют. Им не предоставлять украинское гражданство, с точки зрения Конституции, не совсем нормально», – отметил он.

Однако сейчас легализация двойного гражданства – ложный ход. Он отметил, прежде чем идти таким путем, должны внедрить некую систему подтверждений украинских взглядов того или иного человека, претендующего на украинское гражданство.

«Главное – чтобы это не стало каналом для получения украинского гражданства людьми с откровенно антиукраинскими взглядами», – констатировал Андрей Дуда.

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