«Днем стреляют маленькие автоматики, а ночью большие»: Жизнь детей в Жованке, где через пару домов – «ДНР» (Фото)

В поселок Жованка (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), который находится в 70 метрах от передовой, понемногу возвращаются люди, несмотря на то, что здесь происходят обстрелы. Об этом сегодня, 23 октября, после посещения населенного пункта рассказал журналист Андрей Дубчак на своей странице в Facebook.

«Фронт. Жованка. До передовой – 70 метров. Через пару номеров домов уже "ДНР"», – написал он.

По словам журналиста, на момент визита у маленького местного жителя Димы было подозрение на перелом ноги. Ждали медиков, чтобы отвезли ребенка на рентген в Бахмут (до переименования – Артемовск). «Но сейчас для 128 жителей села проблема транспорта хоть немного решена. Дважды в неделю ходит маршрутка. Весь сентябрь председатель Военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин возил школьников до КПВВ машиной. Сейчас договорились с предпринимателями из Бахмута и каждое утро школьников забирает автобус. Люди понемногу возвращаются в село несмотря даже на то, что иногда "громко"», – рассказал Дубчак.

Здесь живет и семилетняя Диана, которая обожает единорогов и пони. У нее их пара десятков. «Днем стреляют маленькие автоматики, а ночью большие», – говорит она.

Еще живет Глеб – ему 5 лет, он молчалив. Герману три. Герман постоянно таскает кур.

Волонтер Тони (Tango Mike) привез им помощь от неравнодушных украинцев и французов. Привез аж из французского города Лимож. «Это трудно. Но это нужно. И конечно этого мало. В списке Тони – 38 человек, которые собрали именные подарки для детей на Донбассе. Из них украинцы – только 6... Мы поехали. Дети остались. Вечерело. Наступало время "больших автоматиков" ...», – подытожил Андрей Дубчак.

Как сообщалось ранее, на Донбассе 446 тысяч детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны, и подвергаются опасности.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, на Донбассе примерно 500 тыс. детей, которые живут в зоне конфликта на Донбассе, требуют безотлагательной защиты и гуманитарной помощи, в том числе доступа к чистой питьевой воде, безопасной среды для обучения, качественного здравоохранения и психосоциальной поддержки.

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