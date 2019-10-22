На неподконтрольном Донбассе ОБСЕ потеряли беспилотник

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ потеряли управление беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) малого радиуса действия после того, как он подвергся возможному глушению. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном сегодня, 22 октября.

Как уточняется, инцидент произошел к северу от неподконтрольного украинским властям н. п. Петровское. Сотрудники Миссии не смогли вернуть БПЛА.

«21 октября, пролетая приблизительно в 1,5 км к северу от н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала (по оценке, вероятно в результате глушения). Вскоре после этого наблюдатели потеряли управление над БПЛА, когда тот пролетал приблизительно в 1,7 км к юго-западу от места расположения патруля. Сотрудники СММ не смогли вернуть БПЛА», – говорится в отчете.

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