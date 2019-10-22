В Крыму российские силовики избили и задержали журналиста из Донецка

В аннексированном Крыму 22 октября российские силовики задержали ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Об этом сообщила сестра активиста Дарья изданию «Крым. Реалии».

По ее информации, все произошло в Ялте около 13:00. При задержании его несколько раз ударили лицом о полицейскую машину. О случившемся Гайворонский успел сообщить сестре по телефону.

«Его задержали сотрудники центра "Э" на улице Садовой в Ялте. Сейчас из полиции его привезли в мировой суд на улице Васильева. Его обвиняют в неисполнении решения суда, который ему назначил принудительное лечение от якобы наркотиков», – рассказала сестра.

Около двух недель назад следственные органы вернули журналисту украинский паспорт, изъятый еще весной во время обыска в квартире, которую он снимал в Ялте.

Комментарии российских правоохранителей в Крыму относительно задержания Гайворонского пока отсутствуют.

Напомним, что ранее журналист из Донецка Евгений Гайворонский рассказал о жизни в Крыму. Его уже несколько раз пытались «ломать» сотрудники МВД и ФСБ, чтобы не писал правду, чтобы люди меньше знали о деяниях властей.

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