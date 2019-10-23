Шоумен Сивовхо и реинтеграция Донбасса: Плюсы и минусы громкого назначения

Легендарный дончанин, звезда команды КВН Донецкого политеха, тренер-победитель первого сезона «Лиги смеха», шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это назначение вызвало немало споров и кривотолков.

Сергею Сивохо – 50 лет. Он родился в Донецке, окончил Донецкий политехнический институт (переименованный позже в Донецкий национальный технический университет) по специальности инженер-металлург («обработка металлов давлением»). Второе высшее образование – экономист-юрисконсульт. Также окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности «Менеджмент организаций». Уже много лет живет в Киеве.

Участвовал в командах КВН (ДПИ, «Дрим-Тим», «Сборная СНГ», «Сборная XX века»). В качестве тренера украинской «Лиги смеха» выиграл первый сезон этого проекта.

Выдвигал кандидатуру в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 49, город Дружковка, Константиновский, Покровский районы Донецкой области). Но – проиграл. Креативный продюсер ООО «Квартал 95», близкий друг шестого президента Украины Владимира Зеленского.

21 октября 2019 года Сергей Сивохо был назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Эксперты прокомментировали «Донецким новостям» данное кадровое решение в ракурсе урегулирования конфликта на Донбассе.

Максим Джигун, политолог:

– Назначение Сергея Сивохо советником секретаря СНБО указывает на то, что в Офисе президента сегодня отсутствует качественная стратегия реализации кадровой политики, зато есть четкая градация чиновников на «свой / чужой». При назначении на государственные должности важнейшей характеристикой кандидатов для президента является их личная преданность и близость с Зеленским. Которая, вместе с тем, далеко не всегда пересекается с профессионализмом и опытностью предназначенных людей.

СНБО – одна из ключевых структур в архитектуре государственной власти, от деятельности которой зависит мир в стране и спокойствие украинских граждан. И это точно не место для случайных людей. К сожалению, Сивохо в данном случае выглядит именно так. Единственное, что выделяет его в СНБО из многих других должностных лиц – донецкое происхождение, которое, впрочем, отнюдь не добавляет Сивохо экспертности в военных и оборонных вопросах.

Более того, такое назначение является свидетельством глубокой институционального кризиса в Украине и обесценивание системы государственного управления в целом. Появление «кварталовцев» Сергея Шефира, Сергея Трофимова, Юрия Костюка, Ивана Баканова или Сергея Сивохо в органах государственной власти – ничто иное как деклассирование государственных институтов и демонстрация неуважения власти к политической системе Украины в целом.

Сергей Быков, глава в Институте публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ):

– Сергей Сивохо не понаслышке знает проблемы дончан. Он понимает, как мыслит и чего хочет простой человек. Люди хотят закончить войну, чтобы над их головами не летали снаряды. Но важно восстановить украинскую власть в регионе. Тогда люди не будут опасаться за свою жизнь, идя на работу или из магазина.

На шоумена не будут возлагать технические функции. Он, скорее, будет выполнять роль «связного» между дончанами и СНБОУ.

Жители Донбасса понимают опасность «формулы Штайнмайера» для области и страны. Поэтому, люди и протестуют против «особого статуса» на условиях России.

Татьяна Лупова, конфликтолог, политический эксперт:

– Как заявляет новый советник, он будет заниматься «гуманитаркой и смыслами». Ну, со смыслами участника антимайдана все понятно. Историю «Топаз, дай команду» мы помним. Он заявил, что будет заканчивать войну… Ну, судя по всему, этот «знатный полководец» умеет и знает больше, чем армии всех государств, на которые напала Россия за последние годы – и кому пришлось заморозить конфликт.

А если серьезно, конечно, никто не ждет никаких серьезных действий от Сивохо. Он – шоумен, он умеет делать шоу. И он будет делать шоу.

Самая большая проблема нынешней власти в связи с конфликтом на Донбассе в том, что они никак не могут осознать масштаб и реальность происходящего. Они продолжают жить в плену странных идей о том, что там нет войны и все можно закончить за три дня. Но прошел уже не один месяц, ничего не закончилось и никакое количество КВНщиков, назначенных на должности, ничего не решает. Хорошо хоть, что, похоже, отказались от этой мифической «формулы Штайнмайера».

Игорь Чаленко, глава Центра анализа и стратегий:

– Сегодня крайне сложно говорить об эффективности назначения Сергея Сивохо в СНБО на должность советника секретаря, поскольку даже сам секретарь Алексей Данилов так и не указал, каким он видит работу данного органа. Пока в моем понимании должность Сивохо и тот функционал, что он скудно очертил в своем объяснении, более подходит для работы в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ.

Конечно, много вопросов в обществе вызвала компетенция господина Сивохо. Но я бы не спешил с выводами. Вполне вероятно, что его роль – быть публичным лицом неких изменений в части реинтеграции, которые сейчас могут готовиться властью, но несут риски для имиджа Зеленского. Хочу напомнить, что в августе Офисом президента было обещано, что к концу нынешнего года будет наработана новая стратегия реинтеграции Донбасса.

Плюс – сам Сивохо родился в Донецке, делается ставка, что его будут воспринимать как «своего».

Минусом этого назначения является недавний политический опыт Сивохо, где он на парламентских выборах занял всего третье место на мажоритарном округе №49 на Донбассе. Это показало, что вхождение креативного продюсера «Квартала» в политику не было гладким.

Никита Трачук, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики:

– Те, кто искренне не понимают, как шоумен Сивохо может работать на урегулирование конфликта на Донбассе, кажется, забыли о том, что президент нашей страны – такой же шоумен и комедийный актер. И актерское прошлое не мешает ему заниматься попытками мирного урегулирования в качестве первого лица страны.

К назначению Сивохо отношусь сдержанно-нейтрально, с небольшим уклоном в осторожный оптимизм.

Во-первых, это умный и образованный человек, у него два высших образования.

Во-вторых, он коренной дончанин, что особенно важно при решении таких конфликтов: чтобы с обеих сторон были «свои» люди, из одного региона или даже города.

Соглашусь со словами самого Сивохо: критиковать его рано хотя бы потому, что он еще банально ничего не успел сделать. Сразу после назначения он отправился на Донбасс с первым в этом статусе визитом – в составе парламентского комитета по реинтеграции неподконтрольных территорий. По итогам этой командировки уже можно будет делать какие-либо первые выводы.

В целом же, назначение Сивохо на такую ответственную должность свидетельствует о жесточайшем кадровом дефиците новой власти. Это проблема не столько Зеленского и «Слуги народа», сколько всей Украины. Сегодня одна из ключевых ошибок новой команды – кадровая политика во всех сферах.

Не думаю, что стоит ждать каких-то особых прорывов от команды Сивохо и мгновенной реинтеграции неподконтрольных территорий. Но сам факт подобных кадровых перестановок и попыток разрядки ситуации вызывает слабый, очень сдержанный, но все же – оптимизм.

Михаил Железняк, политический эксперт:

– Сергей – дончанин, и вполне вероятно, что именно он может иметь достойную стратегию в вопросах реинтеграции. С другой стороны, такое назначение вполне может стать делом чести для уроженца Донбаса.

Однако, учитывая, что недавно он сообщил в Facebook, что у него «невероятное количество планов» на новой должности – важно делиться намерениями и декларировать эти планы заранее. Ведь на кону – особый статус Донбаса и выборы, которые обязаны пройти по украинскому законодательству.

СМИ очень сильно сгущают краски, бросая тень на профпригодность Сивохо. Многие умалчивают, что основной задачей будет создание гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях. Для качественной реализации такой задачи нужен менеджерский подход и нестандартное молниеносное мышление. По идее, креативный продюсер должен обладать такими качествами. Время, которого с каждым днем становится меньше, скоро все покажет.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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