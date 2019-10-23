В ОБСЕ призывают немедленно освободить Асеева

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал немедленно освободить заключенного в оккупированном Донецке украинского журналиста и блогера Станислава Асеева. Соответствующее заявление Дезира публикуется на сайте ОБСЕ.

«Я решительно осуждаю заключение Станислава Асеева и я абсолютно шокирован его незаконным обвинением и осуждением на 15 лет заключения. Я подчеркиваю, что он должен быть немедленно освобожден», – говорится в заявлении.

Кроме того, Дезир призвал освободить другого блогера и сотрудника «Радио Свобода» – Олега Галазюка, тоже захваченного незаконными вооруженными формированиями на Донбассе.

«Асеев и Галазюк были одними из немногих независимых журналистов, которые вели репортажи из неподконтрольных правительству районов Донецкой области... Я в очередной раз призываю все государства-участники ОБСЕ усилить давление на всех, кто имеет к этому отношение, чтобы освободить и Асеева, и Галазюка», – заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Напомним, что украинский журналист Станислав Асеев приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет.

Напомним, что с началом вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживают в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Ранее сообщалось, что координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым. Группа конгресса США по вопросам свободы прессы также призвала НВФ на Донбассе освободить украинского журналиста Станислава Асеева.

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