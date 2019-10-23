«Шахтер» – «Динамо» Загреб: Отчет о матче

В 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» 22 октября на своем поле принимал «Динамо» (Загреб). Как сообщает пресс-служба «горняков», в стартовых турах обе команды набрали по 3 очка, а потому их двухматчевое противостояние приобретает особое значение в борьбе за выход из группы. В составе «Шахтера» на поле с первых минут появился Евгений Коноплянка, а вот загребцы, как и обещали перед встречей, решили разнообразить тактику, сыграв в 5 защитников.

Неоднородный тайм. Подопечные Луиша Каштру уверенно начали и, быстро завладев мячом и пространством, принялись создавать остроту у ворот хорватов. Сперва классная комбинация на левом фланге с участием Коноплянки и Тайсона завершилась опасным прострелом Исмаили от лицевой, но защитник гостей на мгновение опередил Мораеса и выбил мяч на угловой. А уже на 16-й минуте счет был открыт: Марлос разобрался с оппонентом и запустил в штрафную Евгения Коноплянку, который на скорости принял мяч, а вторым касанием пробил четко в дальний угол – 1:0! Но и ответ «Динамо» был столь же стремительным: Оршич слева прострелил во вратарскую, а Ольмо опередил всех и переправил мяч в сетку. В оставшееся до перерыва время «горняки» превзошли соперника в контроле мяча, а хорваты отвечали быстрыми контратаками. Так, Болбат не позволил пробить Оршичу, а Пятов отразил дальний удар Гаврановича.

Невероятный Додо. Во втором тайме события развивались стремительно. Уже в дебюте Леовац блокировал удар Болбата, в ответ Оршич бахнул в штангу, а Пятов потянул из девятки выстрел Ольмо. А на 60-й минуте кипер «Шахтера» при подаче с углового сфолил на Гаврановиче, и гости получили право на пенальти, который уверенно реализовал Оршич. Тут же мог сравнивать Мораес, но, приняв мяч от Исмаили и здорово разобравшись в штрафной соперника, Жуниор совсем чуть-чуть не попал в дальний угол. Луиш Каштру моментально отреагировал заменами, выпустив Додо и Манора Соломона. И это снова сработало! На 75-й минуте бразильский защитник, поменявшись флангами с Исмаили, ворвался в штрафную слева, принял передачу Патрика и переиграл вратаря! Следом Мораес мог замкнуть прострел Соломона, но его опередил Ливакович, а Андрей Пятов в свою очередь вовремя бросился в ноги Оршичу, не дав тому пробить. Исмаили ударом с острого угла заработал угловой, а Ольмо в аналогичной ситуации попал в сетку с внешней стороны. В напряженной концовке обе команды имели шансы вырвать победу, но в итоге матч завершился ничьей – 2:2.

Теперь «Шахтер» переключается на внутренние соревнования. 27 октября «горняки» в чемпионате Украины примут в Харькове «Александрию». Стартовый свисток на ОСК «Металлист» прозвучит в 17:00.

«Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Загреб) – 2:2 (1:1)

Харьков, ОСК «Металлист», 21 526 зрителей

Голы: 1:0 Коноплянка (16), 1:1 Ольмо (25), 1:2 Оршич (60, пен.), 2:2 Додо (75)

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!