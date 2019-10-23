Зеленский и Штайнмайер обсудили ситуацию на Донбассе

В рамках рабочего визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отметил Зеленский, достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для него и его команды. Также президент Украины выразил благодарность президенту Германии за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе и постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины.

Лидеры стран согласились, что Нормандский формат сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем. «Украина выполнила свою часть для возобновления работы "нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены», – сказал Владимир Зеленский.

Также он пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин назвал президенту Франциии Эммануэлю Макрону условия для встречи «нормандской четверки».

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку встречи «нормандской четверки».

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