На Донбассе существенно возросло количество взрывов, – ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониториновой миссии (СММ) ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях по сравнению с предыдущими сутками.

Так, в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня зафиксировав больше взрывов (около 80), по сравнению с предыдущими сутками (приблизительно 30 взрывов). Почти половина нарушений режима прекращения огня зафиксирована в районах к северу и северо-северо-востоку от н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка). Большинство взрывов зафиксировано в районах между н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка) и н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, также зафиксировав больше взрывов (около 240), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (14 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к западу и юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

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