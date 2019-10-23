В «ДНР» столкнулись легковые автомобили, одного из водителей увезла «скорая» (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Как утверждают в «МЧС», авария произошла 22 октября на ул. Московской в Горняцком районе: столкнулись легковые автомобили Mazda-6 и Daewoo Lanos. Сотрудники «МЧС» на медицинских носилках перенесли пострадавшего водителя Daewoo к карете «скорой помощи».

В соцсетях очевидцы публикуют фото с места ДТП:

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