«Горловка. С 3-х ночи очередь продвинулась машин на 5»: Ситуация в пунктах пропуска утром 23 октября

Сегодня утром, 23 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 45 тыс. человек и более 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10800 человек и 1170 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8870 человек и 1350 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9050 человек и 1600 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4100 человек и 900 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12400 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 280 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/60;

КПВВ «Марьинка» – 20/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/60;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Юлия: «8:09. Горловка – Бахмут. Машин не много. Но подъезжают "беременные инвалиды“ и с 3-х часов ночи очередь продвинулась машин на 5».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «7:27. "Каргилл". Основная на середине моста, льготная на спуске с моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Dmitiy: «8:49. В Еленовке в Украину 100, движение есть».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «8:05. Октябрь в Мариуполь – основная до камышей».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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