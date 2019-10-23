Пиротехники в селе на Донетчине обнаружили мины и взрыватели

Пиротехники Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области обнаружили 5 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

«22 октября в пгт. Ольгинка Волновахского района личный состав части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области выполнял работы по очистке местности от взрывоопасных предметов», – говорится в сообщении.

В результате проведенной работы было изъято 5 взрывоопасных предметов, а именно: 2 минометные мины калибром 50 мм, 3 взрывателя М-50. Они извлечены для дальнейшего обезвреживания установленным способом.

«Специалисты Службы спасения обращаются к гражданам! При обнаружении подозрительных предметов нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить об опасной находке по телефону "101"», – говорится в сообщении.

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