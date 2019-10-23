Сводка из зоны ООС за 22 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, двое получили ранения, еще один получил боевые травмы. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Павлополя – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР;

вблизи Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов;

у Новоселовки Второй – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного – из минометов калибром 82 мм, станковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Пищевика – из автоматических гранатометов;

неподалеку Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

неподалеку Золотого – из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

у Зайцево – из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пивденного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Новолуганского – из минометов калибром 82 мм и автоматических гранатометов;

в районе хутора Вольный (Золотое-4) – из подствольных и автоматических гранатометов;

неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;

у Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы:

вблизи Водяного на Приазовье – из артиллерии калибром 122 мм;

вблизи Пищевика и неподалеку Павлополя – из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

у Песок – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы из автоматических гранатометов неподалеку Зайцево и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов у Луганского.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 24 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 447 единиц. Обстрелам подверглись 8 населенных пунктов: поселок шахты им. Гагарина (горловское направление), Старомихайловка, Васильевка (донецкое направление), Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Новая Таврия, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Саханка (мариупольское направление). При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате обстрелов в Старомихайловке поврежден жилой дом».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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