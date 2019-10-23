В Доброполье двое мужчин сдали в полицию нелегальное оружие

В Доброполье (Донецкая обл.) 22 октября двое мужчин принесли в полицию нелегальное охотничье оружие. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«Вчера в полицию Доброполья с сообщением о том, что имеют оружие без соответствующего разрешения, обратились двое мужчин. Так, 65-летний местный житель хранил дома охотничье ружье ИЖ-18 без документов. Другой 65-летний добропольчанин привез охотничье ружье из г. Донецк и хранил по месту жительства. Узнав о том, что сейчас продолжается месячник добровольной сдачи оружия, мужчины обратились в полицию», – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители напоминают, что месячник добровольной сдачи оружия продлится до 31 октября и все желающие могут сдать или зарегистрировать оружие, и таким образом не только избежать уголовной ответственности, но и не подвергать опасности себя и окружающих.

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