В Лисичанске подключили к электроснабжению насосные станции

Насосные станции «Лисичанскводоканала» (Лисичанск, Луганская обл.), которые отключали в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, уже подключены к электропитанию. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что 22 октября состоялось заседание внеочередной 74-й сессии Лисичанского городского совета. Во время заседания депутаты выделили 1 млн. грн. на финансовую поддержку ЛКСП «Лисичанскводоканал», внесли изменения в городской бюджет на 2019 и в Программу развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Лисичанска на 2019 год.

При этом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 22 октября в 16:50 в Лисичанске насосные станции ЛКСП «Лисичанскводоканал» подключены к электроснабжению. Осуществляется постепенное заполнение системы водой.

Как сообщалось ранее, ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) обязали восстановить и обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов Лисичанского водоканала.

Напомним, около 100 тысяч жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска оставались без централизованного водоснабжения. Как сообщила пресс-секретарь ЛЭО Юлия Рыбалко, ЛЭО обесточило Лисичанский водоканал за долг в более 168 млн грн. 21 октября в Лисичанске профильная комиссия приняла решение о введении чрезвычайной ситуации государственного уровня.

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