Почти 24 тыс. детей из Луганской области отдохнули и оздоровились в этом году. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Сообщается, что заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская приняла участие во Всеукраинском селекторном совещании по вопросам подведения итогов организации оздоровления и отдыха детей в 2019 году, которое провел заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

«В частности, указано, что общее состояние оздоровления и отдыха детей в 2019 году соответствует уровню последних лет. Так, в Луганской области учтено более 52,6 тыс. детей в возрасте от 7 до 18 лет, из них льготных категорий – более 36,5 тыс. По состоянию на начало октября оздоровлением и отдыхом охвачено 23,9 тыс. Детей, из них – 19 4 тыс. детей льготных категорий», – отметили в пресс-службе.

На организацию и проведение летней оздоровительной кампании 2019 года из областного и местных бюджетов фактически профинансировано около 14,2 млн грн.

Кроме того, на оздоровление привлечено более 13 млн грн – средства предприятий и спонсорсков.

«Вместе с директором Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Элеонорой Полищук и членами областного межведомственного штаба по вопросам организации оздоровления и отдыха детей также обсуждены ключевые вопросы и подведены основные итоги оздоровительной кампании 2019 года. Внимание участников совещания акцентировано на вопросах деятельности учреждений оздоровления и отдыха в части состояния их материально-технического обеспечения, противопожарной безопасности, безопасного питания и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, охраны труда и др», – добавили в пресс-службе.

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