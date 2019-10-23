На Луганщине на незаконной АЗС изъяли ГСМ и оборудования на 2,3 млн. грн.(Фото)

В Луганской области на на 704-м километре автодороги Знаменка – Луганск – Изварино прекращена работа нелегальной АЗС. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из незаконного оборота изъято:

1948 л бензина А-95 на сумму 55,5 тыс. грн .;

6070 л бензина А-92 на сумму 166,9 тыс. грн .;

1544 л бензина А-92Т на сумму 38,6 тыс.грн .;

2147 л дизельного топлива на сумму 57,9 тыс. грн .;

3566 л сжиженного газа на сумму 43,3 тыс. грн .;

5 резервуаров и 3 топливно-раздаточные колонки общей стоимостью 2 млн. грн.

Всего изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 2 млн. 362,2 тыс. грн.

В отношении владелицы составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

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