Проблема с водоснабжением Донетчины: На заседании Комитета ВР решили обратиться к ТКГ

Чтобы решить проблему водоснабжения Донетчины, необходимо обратиться к Трехсторонней контактной группе, а также предпринять еще ряд шагов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 октября, шла речь в Краматорске на расширенном заседании Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
По информации членов Комитета, 4 ноября Донецкая область может остаться без воды. По результатам обсуждения проблемы во время заседания было принято решение обратиться к Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе для обеспечения стабильного функционирования системы водоснабжения региона. Чтобы ТКГ в Минске рассмотрела пути решения этой проблемы, так как на другом уровне нет возможности ее решить.
Было также принято решение обратиться к правительству с предложением принять государственную целевую программу восстановления систем централизованного водоснабжения Донецкой области на 2020-2025 годы с ежегодным выделением средств из госбюджета на осуществление мероприятий по этой программе.
Кроме того, в Комитете инициируют урегулирование вопроса задолженности за использованную электроэнергию, которая возникла у водопоставляющих предприятий на временно неподконтрольных украинским властям территориях.
Предложения были поддержаны всеми участниками Комитета.
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