В «ДНР» горела шахта, пожар тушили 10 единиц техники

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) произошел пожар в частной шахте. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

В «ДНР» сообщают, что 23 октября произошел пожар на частной шахте по ул. Абакумова в Горняцком районе. Для тушения привлекались 45 человек и 10 единиц техники. Пожаром была уничтожена кровля прачечной на площади в 250 кв. м, перекрытие на площади 40 кв. м, также повреждена кровля на площади 50 кв. м. Причину устанавливают.

В соцсетях местные жители отмечают, что машины «МЧС» в Горняцкий район летели с включенными сиренами.

О пострадавших не сообщается.

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