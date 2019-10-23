Преследовал подозреваемых на маршрутке: На Донетчине мужчина помог задержать налетчика

Житель Мариуполя (Донецкая обл.) помог полиции задержать налетчика. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в центре города неизвестный ударил мужчину по голове и забрал деньги. 44-летний коммунальщик, который стал свидетелем преступления и не остался равнодушным, следил за напавшим и его приятелями более двух километров до самого их дома. Все это время «детектив» -доброволец находился на связи с полицией, которая задержала налетчика.

Разбойное нападение, свидетелем которого стал мужчина, произошло 15 октября. В сквере на прохожего напал незнакомец.

«Мужчина лежал на тротуаре, а неизвестный небольшого роста залез ему в карман и вытащил что-то, похожее на пачку денег. Меня поразило равнодушие окружающих, все молчали, как будто ничего не произошло», – рассказал мужчина, попросивший не называть его имя.

Тогда мужчина попросил у соседа телефон и сообщил о преступлении в полицию, а сам решил проследить за напавшим, который сбежал вместе с двумя парнями.

На место были направлены оперативники, патрульные и сотрудники полиции охраны. 51-летнего пострадавшего госпитализировали.

Между тем неравнодушный мариуполец пришел за беглецом на остановку городского транспорта.

«"Вел" подозреваемых профессионально – двигался на расстоянии, на противоположной стороне улицы. Все время мужчина находился на связи с колл-центром полиции. Когда трио село в маршрутку, сумел разглядеть госномер и продиктовал оператору службы 102, а также описал приметы подозрительных парней», – отметили в пресс-службе.

На задержание злоумышленника были ориентированы дежурные наряды, правоохранители перекрыли район. Но добровольный помощник полиции решил не останавливаться на этом и, бросив свои дела, поехал за подозреваемыми на следующей маршрутке.

«Куда еду, не знал, но внимательно смотрел по сторонам, пока не увидел знакомую куртку, которая была на одном из беглецов. Далее продолжил преследовать компанию пешком», – рассказал коммунальщик.

Мужчина сообщил полицейским номер дома и подъезд, в который зашли ребята. А через некоторое время ему позвонили из полиции с благодарностью.

«Благодаря информации, полученной от неравнодушного мариупольца, подозреваемый в разбойном нападении был задержан в течение нескольких часов и предстанет перед судом. Им оказался 31-летний ранее судимый за аналогичное преступление. Похищенные 9 тыс. грн изъяты и будут возвращены потерпевшему. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения (ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 10 лет лишения свободы. Следственным судьей Жовтневого районного суда города Мариуполя задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток», – отметили в полиции.

На вопрос, почему «детектив»-доброволец не ограничился звонком в полицию, а сам преследовал злоумышленника, мужчина ответил: «В моей жизни был случай, когда мне были нужны свидетели, но их было трудно найти. Если бы у меня сейчас была возможность зафиксировать этот разбойное нападение на видео, я бы это сделал. Мы не должны быть равнодушными к беде других».

В полиция Донетчины также выразили искреннюю благодарность жителю Мариуполя, который помог задержать подозреваемого в тяжком преступлении.

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