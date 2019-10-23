В Лисичанске задержали кабельного вора

В Лисичанске (Луганская обл.) жители дома квартала Дружбы Народов услышали какой-то шум на лестничной клетке, осторожно выглянув из квартиры, в подъезде заметили неизвестного мужчину, который срезал кабели. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Жильцы дома сообщили о происходящем в полицию.

Патрульные за несколько минут прибыли на место и задержали вероятного вора. Им оказался 39-летний местный житель, который в поисках легкой наживы решил срезать коммуникационные провода.

Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у мужчины ножницы и срезанные кабели. Осмотрев лестничные клетки подъезда патрульные обнаружили места, где кабель был срезан, а вероятный вор признался, что накануне также срезал кабели в нескольких соседних домах.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств дела.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!