Сивохо рассказал о шоке депутатов после посещения шахты (Фото)

Члены комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий побывали на шахте «Новогродовская» ГП «Селидовуголь». Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо.

«Многие депутаты впервые спустились под землю. И для них это был шок! Им стало абсолютно понятно почему шахтеры одна из самых опасных, тяжелых, но и почетных профессий. Потом обсудили с руководством и инвесторами планы развития предприятия и погашения долгов перед шахтерами», – написал он.

Также Сивохо отметил, что ему шахтеры каждый день пишут «о страхе остаться без зарплаты или вообще потерять работу», о проблемах в шахтерских городах. «Все знают о задолженностях в угольной промышленности. Стабильная работа шахт – это вопрос стратегический», – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности обороны. На парламентских выборах Сивохо был выдвиженцем от «Слуги народа» в одном из округов Донецкой области (№ 49), однако занял лишь третье место и не прошел в Раду.

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