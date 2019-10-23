В Луганской области суд заставил предприятие оплатить 142 тыс. грн. арендной платы

Прокуратура Луганской области через суд обязала общество с ограниченной ответственностью погасить долг за аренду земли в Рубежном. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Хозяйственный суд Луганской области удовлетворил исковое заявление Северодонецкой местной прокуратуры в интересах государства к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании задолженности по арендной плате за землю», – говорится в сообщении.

Так, в 2008 году между Рубежанским городским советом и предприятием был заключен договор аренды земельного участка промышленного назначения площадью 3 га стоимостью более 7,5 млн грн, находящегося в собственности территориальной общины Рубежного. Однако с 2018 года товарищество не выполняло взятые на себя обязательства и не платило арендную плату, в результате чего образовалась задолженность в размере почти 142 тыс. грн.

По результатам судебного рассмотрения общество с ограниченной ответственностью обязано уплатить долг за аренду.

На сегодня судебное решение реально выполнено в полном объеме, средства территориальной общине оплачены.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!