В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Нормандском формате

Киев не предпринимает шагов для проведения саммита в Нормандском формате. Об этом сегодня, 23 октября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает российское издание «РИА Новости».

Так Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина выполнила свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение встречи в ближайшее время. «Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации», – заявил пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, «по-прежнему существует противоречивое отношение украинской стороны к "формуле Штайнмайера", кроме того, не выполняются договоренности и о разведении сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское. Именно эти пункты Москва выдвигала в качестве условий для восстановления Нормандского формата».

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин назвал президенту Франциии Эммануэлю Макрону условия для встречи «нормандской четверки».

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку встречи «нормандской четверки».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: