В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Нормандском формате

Киев не предпринимает шагов для проведения саммита в Нормандском формате. Об этом сегодня, 23 октября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает российское издание «РИА Новости».
Так Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина выполнила свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение встречи в ближайшее время. «Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации», – заявил пресс-секретарь российского президента.
По словам Пескова, «по-прежнему существует противоречивое отношение украинской стороны к "формуле Штайнмайера", кроме того, не выполняются договоренности и о разведении сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское. Именно эти пункты Москва выдвигала в качестве условий для восстановления Нормандского формата».
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин назвал президенту Франциии Эммануэлю Макрону условия для встречи «нормандской четверки».
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку встречи «нормандской четверки».
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