Гражданина Узбекистана задержали на блокпосту близ Славянска

29-летний гражданин Узбекистана 6 лет нелегально проживал на территории Украины и был задержан на блокпосту близ Славянска. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

«На блокпосту возле с. Долина Славянского района при проверке пассажиров одного из автобусов был обнаружен гражданин Узбекистана, который жил на территории Украины 6 лет нелегально. Мужчина не имел соответствующих документов на пребывание в Украине», – говорится в сообщении.

Нарушителя доставили в Славянский отдел Государственной миграционной службы Украины. Там на него составили протокол по соответствующей статье: «Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины».

Сейчас решается вопрос о его возвращении в свою страну. Вернуться в Украину он сможет только через 3 года.

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